Musetti siegt am Rothenbaum gegen Tennis-Jungstar Alcaraz

Lorenzo Musetti in Aktion. © Daniel Bockwoldt/dpa

Außenseiter Lorenzo Musetti hat Jungstar Carlos Alcaraz ausgebremst und überraschend das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum gewonnen. In dem an Spannung kaum zu übertreffenden Finale der European Open setzte sich der 20 Jahre alte Italiener am Sonntag nach harten Kampf 6:4, 6:7 (6:8), 6:4 gegen den Top-Favoriten aus Spanien durch und holte bei seiner Hamburg-Premiere zugleich seinen ersten ATP-Titel.

Hamburg - Der ein Jahr jüngere Weltranglisten-Sechste Alcaraz, der ebenfalls zum ersten Mal in der Hansestadt spielte, verpasste vor 7 500 Zuschauern bei sommerlichen Temperaturen hingegen den von ihm angestrebten sechsten Coup auf der ATP-Tour.

Bei den Damen hatte am Vortag Außenseiterin Bernarda Pera aus den USA den Sieg bejubelt. Im Finale bezwang die 27-Jährige die topgesetzte Anett Kontaveit aus Estland mit 6:2, 6:4 und gewann nach Budapest ihr zweites Turnier binnen einer Woche. Als beste Deutsche war Andrea Petkovic aus Darmstadt im Viertelfinale an Kontaveit gescheitert. dpa