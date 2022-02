Museum zeigt Ausstellung über türkisch-deutsches Leben

Blick auf Gebäude und Eingang des Museums für Hamburgische Geschichte. © Markus Scholz/dpa/Archivbild

Zum 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens zwischen Bonn und Ankara zeigt das Museum für Hamburgische Geschichte die Ausstellung „Wir sind von hier. Türkisch-deutsches Leben 1990. Fotografien von Ergun Çağatay“. Bis zum 6. Juni sind rund 120 Arbeiten des Istanbuler Fotografen Ergun Çağatay (1937-2018) zu sehen, die dieser von März bis Mai des Jahres 1990 gemacht hat.

Hamburg - Dafür fotografierte er Türkeistämmige jeden Alters in Hamburg, Köln, Werl, Berlin und Duisburg - in Einzel- und Gruppenporträts, bei ihrer Arbeit und ihren Familien zu Hause, bei Festen, Kulturveranstaltungen und Versammlungen in den Moscheen.

„Seine Fotografien vergegenwärtigen eine Zeit, in der sich Deutschland in eine multikulturelle Gesellschaft verwandelte“, teilte das Museum am Donnerstag mit. Auf den in der Ausstellung zu sehenden eindrucksvollsten Arbeiten fächere sich die ganze Vielfalt der damaligen türkisch-deutschen Lebenswelt auf: Die Bilder geben den Besucherinnen und Besuchern Einblicke in Wohnzimmer und Moscheen, in Fabriken, in Obst- und Lebensmittelgeschäfte, ja sogar in die Atmosphäre eines Stahlwerks und einer Steinkohlenzeche unter Tage. dpa