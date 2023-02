Musiker und Komponist Tassilo Jelde mit 79 Jahren gestorben

Teilen

Der langjährige Leiter der Schauspielmusik unter Intendant Jürgen Flimm am Hamburger Thalia Theater, Tassilo Jelde, ist tot. Er starb am Samstag - am gleichen Tag wie Flimm - im Alter von 79 Jahren in Seevetal bei Hamburg, wie seine Ehefrau, die Schauspielerin Monika Barth, am Montag mitteilte. Mit Flimm, der von 1985 bis 2000 das Thalia Theater leitete, hat Jelde auch bei den Salzburger Festspielen gearbeitet.

Seevetal - Außerdem war er in Frankfurt, Köln und Paris, bei den Wiener Festwochen und am Wiener Burgtheater engagiert. Seit 2003 war er mit Barth verheiratet, die er während ihres Wiesbadener Engagements kennengelernt hatte. dpa