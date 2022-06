Mutmaßlicher Hamburger S-Bahn-Schubser gefasst – er arbeitete in München

Von: Sebastian Peters, Elias Bartl

Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. © Elias Bartl

Knapp 48 Stunden, nachdem Henry L. einen Mann am Bahnhof Ohlsdorf in den Tod gestoßen haben soll, wurde er am Donnerstagabend festgenommen.

Hamburg – Es ist kurz nach 16:00 Uhr am Dienstagnachmittag, 7. Juni 2022. Die Bahnsteige am Bahnhof Ohlsdorf sind gut gefüllt, als ein 56-Jähriger, mit einem Fuß auf dem Pedal seines Fahrrads stehend über den Bahnsteig rollt. Gerade als sich die Bahn in Bewegung setzt, kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Mann an der Bahnsteigkante. Der Unbekannte rempelte den Radler dabei augenscheinlich bewusst an. Vor den Augen dutzender Passanten, stürzt der 56-Jährige und gerät zwischen Bahnsteig und S-Bahn. Augenzeugen ziehen den Mann noch aus dem Gleisbett, wählen den Notruf und versuchen Erste Hilfe zu leisten – doch vergebens.



Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg können nichts mehr machen. Der Radler verstirbt noch vor Ort. Der mutmaßliche Rempler nutzt das Gewusel am Bahnsteig, um unerkannt zu flüchten. Nun haben Ermittler der Polizei Hamburg den Mann am Flughafen Hamburg gefasst.