Nach Feuer auf Reiterhof: Brandursache noch unklar

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach dem Brand auf einem Reiterhof in Hamburg mit mehreren Verletzten ist die Brandursache weiter unklar. Die Ermittlungen dauerten an, teilte ein Polizeisprecher am Montagvormittag mit. Auch zur Schadenshöhe lagen der Polizei zunächst noch keine Erkenntnisse vor.

Hamburg - Das Feuer war am Sonntagnachmittag im Hauptgebäude des Reiterhofes in der Wohnung eines 52-jährigen Mannes ausgebrochen. Der Mann, der Brandverletzungen erlitten hatte, leistete nach Angaben der Polizei Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Eine Polizistin und ein Polizist wurden dadurch leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Die 79 und 82 Jahre alten Eltern des Mannes sowie ein 58 Jahre alter Hofhelfer kamen mit Verdacht auf Rauchgasinhalation ins Krankenhaus. Auch eine 47 Jahre alte Einstellerin wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Tiere kamen nicht zu Schaden.

Die Feuerwehr Hamburg war eigenen Angaben zufolge mit insgesamt 36 Einsatzkräften mehr als drei Stunden im Einsatz. Das Dachgeschoss brannte fast vollständig aus. dpa