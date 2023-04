Nach Großbrand in Hamburg: Ölfilme verschmutzen Billekanal

Bei den Löscharbeiten zum Großbrand in der Hamburger Billstraße ist mit ölhaltigen Substanzen und weiteren Schadstoffen verschmutztes Wasser in den anliegenden Billekanal geflossen. Zwar habe die Feuerwehr bereits während des Brandes Sperren gelegt, um die Verschmutzung zu verhindern, teilte die Umweltbehörde am Donnerstag mit. Ein Teil sei allerdings trotzdem in die angrenzenden Gewässer gelangt.

Hamburg - Das liege vor allem an der Menge des Löschwassers sowie an den Witterungsverhältnissen. Damit sich die Ölfilme nicht weiter ausbreiten, seien die betroffenen Gewässer nun vorerst für den Schiffs- und Bootsverkehr gesperrt.

Bei dem Großbrand in Hamburg-Rothenburgsort waren am Sonntag mehrere Lagerhallen in Flammen aufgegangen. Eine riesige Rauchwolke verdunkelte die Innenstadt. dpa