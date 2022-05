Nach Kabelbrand: Bahnverkehr in Hamburg massiv gestört

Von: Elias Bartl

Nach einem Kabelbrand am Bahnhof Sternschanze kommt es auch am Freitag noch zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr in und um Hamburg.

Hamburg – Gegen 20:20 Uhr am Donnerstagabend wird die Feuerwehr Hamburg zu einem Brand nahe dem Bahnhof Sternschanze alarmiert. Kurz hinter der Eisenbahnbrücke an der Schanzenstraße kam es zu einem Feuer im Buschwerk. Die Feuerwehr rückte umgehend mit einem Löschzug an. Die Polizei sperrte die Straße und veranlasste eine Sperrung des Bahnverkehrs.

Bahnstrecke gesperrt: Einschränkungen vom Bahnhof Altona auf der Dammtorlinie

Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auf einen Kabelschacht über, so dass der Strom abgestellt werden musste. Erst gegen 21:30 Uhr war das Feuer gelöscht. Durch den Brand kam es bereits am Abend zu massiven Einschränkungen im regionalen Bahnverkehr, so wie im Fernverkehr. Vom Bahnhof Altona fuhren keine Züge mehr über die Dammtorlinie

Bahnverkehr gestört: Verspätungen und Zugausfälle am Freitag in Hamburg

Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, kann es auch am Freitag zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. IC-Züge zwischen Hamburg, Flensburg und Dänemark fallen demnach aus. Auch einzelne Züge zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen fahren nicht mehr. Zudem seien die ICE-, IC- und EC-Strecken zwischen Hamburg und Süddeutschland, Hamburg und Nürnberg sowie Hamburg und Tschechien auf verschiedenen Verkehrsabschnitte von Ausfällen betroffen. Die DB informiert auf ihrer Website über die aktuellen Störungen. Die Beeinträchtigungen werden voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern. (DPA/EB)