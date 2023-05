Nach Streik-Absage Bahnverkehr „weitestgehend normal“

Ein Reisender steht mit seinem Koffer an einem Bahnsteig vor einem ICE. © Lennart Preiss/dpa

Nach der Absage des geplanten 50-stündigen Warnstreikes bei der Bahn ist der Regional- und Fernverkehr in Hamburg weitestgehend planmäßig angelaufen. Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. „Am Wochenende wurden viele Mitarbeiter kurzfristig kontaktiert, um so viele Schichten wie möglich zu besetzen.“

Hamburg - Im Fernverkehr seien derzeit rund 90 Prozent der geplanten Züge unterwegs.

Gebietsweise kann es trotzdem zu Ausfällen kommen. Passagiere werden gebeten, sich vor Reiseantritt über die üblichen Kanäle über ihre Fahrten zu informieren. Ab Dienstag soll der Fern- und Regionalverkehr dann wieder komplett normal laufen. dpa