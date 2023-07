Mann in Hamburg erstochen: Täter und Opfer kannten sich

Von: Marcel Prigge

Teilen

Ein Streit, der tödlich endete: In Hamburg Heimfeld ist ein Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Jede Hilfe kam zu spät. Täter und Opfer sollen sich laut Polizei gekannt haben.

Update von Sonntag, 9. Juli,10:35 Uhr: Nachdem ein Mann in Hamburg durch die Messerstiche eines Angreifers tödlich verletzt wurde, werden neue Details bekannt. Bei dem Opfer soll es sich um einen 54-Jährigen und bei dem Täter um einen 38-jährigen Mann handeln. Wie der Lagedienst der Polizei Hamburg am Sonntag mitteilte, soll der Jüngere von beiden mehrfach mit einem Messer auf den 54-Jährigen eingestochen haben. Der Angreifer ist von der Polizei am Samstag vorläufig festgenommen worden.

Ein Streit endete für einen Mann in Hamburg Heimfeld am Samstag, 8. Juli 2023, tödlich. © Blaulicht-News.de

Sowohl zum Tathergang als auch dem Hintergrund der Auseinandersetzung konnten zunächst aber keine neuen Angaben gemacht werden. Der Lagedienst bestätigt am Sonntag jedoch, dass sich Täter und Opfer gekannt haben sollen. Der Getötete soll demnach der Chef des Täters sei. Ob es bei der Tat um Geld oder etwas anderes ging, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen bis in die Nacht geführt.

54-jähriger Mann in Hamburg niedergestochen: 38-Jähriger greift mit Messer an und sticht mehrfach zu

Meldung von Sonntag, 9. Juli, 7:55 Uhr: Hamburg – Aus bislang ungeklärten Gründen ist es in Hamburg Heimfeld am Samstag, 8. Juli, gegen 16:40 Uhr zu einem Streit gekommen, der für einen der Beteiligten tödlich endete. In einem Hinterhof an der Stader Straße soll es zur Auseinandersetzung gekommen sein.

Der zugerufene Notarzt sowie der wenige hundert Meter entfernt stationierte Rettungswagen konnten dem Mann nicht mehr helfen. Die Hintergründe zur Tat sind bislang unklar. Die Mordbereitschaft der Polizei Hamburg hat die Ermittlungen aufgenommen.