Nachwuchs bei Hagenbeck: Zwei Tigerbabys geboren

Überraschung bei Hagenbeck: Zum zweiten Mal hat Tigerdame Maruschka Jungtiere zur Welt gebracht. Anschließend säugte sie die zwei Tigerbabys vor den Augen der Besucher.

Hamburg - Nach fünf Jahren gibt es im Hamburger Tierpark Hagenbeck wieder Tigerbabys. Zum zweiten Mal nach 2017 hat Tigerdame Maruschka zwei Jungtiere zur Welt gebracht. „Für die Besucher war es eine riesengroße Überraschung, als Maruschka am vergangenen Freitag plötzlich zwei muntere Tigerbabys in ihrer Anlage säugte“, wie der Tierpark am Montag mitteilte. Normalerweise gebären Raubkatzen ihren Nachwuchs im Schutz der Nacht. Auch die elf Jahre alte Tigerdame hätte ihre Jungtiere nachts im ungestörten Innenbereich zur Welt bringen können, doch sie entschied sich, die Kätzchen auf der Außenanlage zu bekommen.

„Um jede Gefahr von den Jungkatzen abzuwenden, haben wir Maruschka mit einem Huhn in den sicheren Innenbereich ihrer Anlage gelockt. Hier kann sie ihre Babys in Ruhe säugen. Gerade der große Wassergraben ist für die noch blinden Jungtiere sehr gefährlich“, sagte Guido Westhoff, Zoologischer Direktor bei Hagenbeck.

Die kommenden Wochen werde Maruschka daher mit ihrem Nachwuchs noch im Innengehege verbringen und für die Besucher nicht zu sehen sein. Erst wenn die Jungtiere stabil genug sind, geht es für ausgiebige Erkundungsgänge in das kleinere und speziell auf Jungtiere angepasste Mutter-Kind-Gehege.

„Über den Nachwuchs freuen wir uns außerordentlich. Yasha und Maruschka haben bei Hagenbeck bereits zum zweiten Mal erfolgreich für Nachwuchs gesorgt“, sagte Tierarzt Michael Flügger. Für die Arterhaltung dieser seltenen Tiere sei die Zucht von großer Wichtigkeit.

Den letzten Tigernachwuchs gab es 2017 im Tierpark Hagenbeck. Damals brachte Maruschka vier gesunde Jungtiere auf die Welt, die heute in verschiedenen Zoos in Europa leben. dpa