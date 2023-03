Nancy Faeser kündigt nach Gewalttat Besuch in Hamburg an

Bundesinnenministerin

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat einen Besuch am Tatort der tödlichen Schüsse in einem Gemeinderaum der Zeugen Jehovas in Hamburg angekündigt. Die Ministerin wolle den Polizisten und Rettungskräften persönlich für ihren Einsatz in dieser schwierigen Lage danken, sagte ihr Sprecher, Maximilian Kall, am Freitag in Berlin.

Berlin - „Der mutmaßliche Täter hatte während einer Veranstaltung in der Gemeinde auf mehrere Menschen geschossen. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen, Familien und Freunden der Opfer und bei den Verletzten“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin, Christiane Hoffmann, im Namen der Bundesregierung. Die Ermittlungsbehörden arbeiteten mit Hochdruck an der Aufklärung des genauen Tathergangs.

Bei den Schüssen am Donnerstagabend in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg wurden nach Angaben der Polizei vom Freitagmorgen acht Menschen tödlich verletzt. Unter den Toten sei „offenbar auch der mutmaßliche Täter“, teilte die Polizei Hamburg mit. „Weitere Menschen wurden durch die Tat zum Teil schwer verletzt“, hieß es. dpa