„Habe regelrecht Angst“: Mieterin muss aus Wohnung raus und ist von Hilfe im Netz überwältigt

Von: Marvin Köhnken

Lisa L. hat rund fünf Jahre auf St. Pauli gewohnt. Nach ihrer Flucht aus ihrer aktuellen Wohnung lebt sie übergangsweise bei einem Freund in einem Haus zwischen Reeperbahn und Fischmarkt. © Marvin Köhnken

In einer Großstadt eine passende Wohnung finden, ist nicht einfach. Und wenn diese dann zum Albtraum wird, ist guter Rat teuer. Für Lisa L. aus Hamburg kam Hilfe aus dem sonst oft so unfreundlichen Internet.

Hamburg – Ein Nachbar schlägt offenbar mit einem Stahlrohr auf den Rahmen eines Fensters ein, ein zweiter beginnt deswegen einen lauten und handfesten Streit. Immer wieder fallen Beleidigungen und Drohungen, die Lisa nicht wiederholen möchte und die sie als junge Frau ganz besonders erschrecken. Da ist es gerade früh am Morgen – eine alles andere als angenehme Situation beim Aufwachen. Weil zudem zahlreiche Mäuse in der Wohnung leben, will die Frau nur noch raus aus ihrer gerade erst bezogenen Bleibe. Gar nicht so leicht in einer Stadt wie Hamburg, zumal Zeitdruck und Angst die Sache nicht einfacher machen.

„Wer Hamburger:in ist, kennt diesen Schmerz und weiß, was man aushalten muss, bis man erfolgreich sagen kann: Ich habe eine Wohnung gefunden“, erzählt Lisa. Nach ihrem Hilferuf bei Facebook hat sie mittlerweile eine neue Wohnung gefunden – und eine Menge dringend nötigen Zuspruch sowie Ratschläge noch dazu. „Am Schluss bleibt mir nur übrig, zu sagen: Ich hatte Glück.“ Normalerweise stünden 200 bis 300 Leute bei Besichtigungen Schlange – oder die Wohnung erweist sich bereits auf den ersten Blick als Sanierungsfall. So groß der Schreck am Morgen, so schnell fand Lisa diesmal eine neue Heimat.

Freie Wohnungen in Hamburg sind selten – und kosten im Durchschnitt richtig viel Geld

Bezahlbare und erträgliche Wohnungen in Hamburg zu finden, das ist schon ohne Not keine Freude – Wohnungsmangel, Zinsanstieg und Inflation tragen ihren Teil dazu bei. Tatsächlich sind die Mieten in der Hansestadt an der Elbe zwischen 2018 und 2023 um zehn Prozent gestiegen – auf 11,30 Euro pro Quadratmeter. Im Vergleich: In Dortmund kostet der Quadratmeter nur 6,90 Euro. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des Immobilien-Portals immowelt.de hervor. Und obwohl der Trend nach oben in den vergangenen zwölf Monaten endete und die Mieten in Hamburg zuletzt sogar um zwei Prozent zurückgingen, erweist sich das Finden einer passenden Wohnung für viele Suchende als ganz besondere Herausforderung.

Müll und Hinterhöfe, auf denen Mäuse herumlaufen. Für St.-Pauli-Fan Lisa kein Problem. Aber als ihre Wohnung zum Problem wurde, entschied sie sich, den Stadtteil so schnell wie möglich hinter sich zu lassen. © Privat

Eine Herausforderung, die Lisa nur zu gut kennt. „Ich hatte zuvor neun Monate gesucht und selbst das ist in Anbetracht des Hamburger Wohnungsmarktes keine Zeit“, berichtet die 33-Jährige. Gefunden hatte sie letztlich eine vermeintlich passende Wohnung auf St. Pauli – dem Stadtteil, in dem sie zuvor schon fünf Jahre in einer WG wohnte und von dem sie weiß, dass er weder sauber noch sonderlich einladend ist. Doch ihre Erleichterung währte nicht lange. Was ihr in einer Parallelstraße der Reeperbahn passierte, schilderte sie unter anderem bei Facebook, in der „NETT-WERK Hamburg“-Gruppe. Ein Hilfeschrei aus Reflex, schnell abgeschickt – eigentlich gar nicht ihre Art.

„Habe nicht nur große Sorge, sondern regelrecht Angst“, schreibt Lisa bei Facebook. „Heute Morgen wurde ich geweckt, indem mein Nachbar mit einem Stahlrohr gegen das Fenster schlug und schrie. Ein anderer Nachbar, dem dann der Geduldsfaden riss, ging zu ihm und wurde körperlich.“ Auslöser all dessen war der Wecker ihres Freundes, der kurz nach halb sieben in der Früh klingelte. Zehn Minuten hämmerte und schrie der Nachbar hinter einer Wand, weitere zwanzig Minuten stritten die beiden Nachbarn danach ähnlich beängstigend miteinander, bevor ein Klatsch-Geräusch wie von einem Schlag Ruhe brachte. „Alles war so laut, als stünde der Nachbar mit dem Rohr direkt neben mir“, erzählt Lisa.

Kammerjäger gehen gegen Mäuse vor: Zimmerwand von Fell verfärbt

Ein Kammerjäger hatte sich da tags zuvor gerade bemüht, Mäuse aus der Wohnung zu vertreiben, die Lisa über die Matratze gelaufen waren. Ein zweiter Schädlingsbekämpfer sagte später: „Das hier ist die Mäuse-Autobahn, hier kommen die Tiere alle durch“, – und zeigte auf eine von Mäusefell verfärbte Wand in der Wohnung. Auch mit Mäusen kannte Lisa sich da bereits aus, nur übers eigene Bett waren sie ihr bis dahin nicht gelaufen. „Wer auf St. Pauli wohnt, muss mit Viehzeug rechnen“, sagt sie. Aber so?

„Ich sehe kein gutes Ende für mich“, schreibt Lisa bei Facebook weiter und erzählt später davon, wie beim lautstarken Übergriff ihres Nachbarn aus Irritation Angst wurde. „Als ich den Blick meines Freundes gesehen habe, merkte ich, wie ernst das gerade war.“ Ihr Anliegen nach nur wenigen Tagen in der neuen Wohnung: eine neue bezahlbare Unterkunft, „mittlerweile fast egal wo“.

Weder von den Mäusen noch den Nachbarn hatten ihr Vormieter oder Vermieter berichtet. Eine Nachbarin, die sich über viele Jahre hinweg mit den Verhältnissen in dem Haus arrangiert hatte, klärte Lisa nach den Ereignissen auf, dass beides im Haus hinreichend bekannt sei. Bleirohre, fehlende Feuermelder. Die Liste der Probleme sei lang – mitunter schlage der aggressive Mitbewohner sogar Fenster ein.

Auskünfte, Tipps und Angebote: Lob für hilfsbereite Facebook-Gruppe

Ihre neue Wohnung fand Lisa letztlich nicht über Facebook, das gelang ihr allen Wahrscheinlichkeiten zum Trotz innerhalb eines Tages über eine reguläre Anzeige. Stattdessen kamen online sofort viele Tipps – beispielsweise über die bei Ärger zuständigen Mieterschutz-Vereinigungen – und mutmachende Kommentare. „In der Situation, wo ich mich in meinen eigenen vier Wänden sehr bedroht gefühlt habe, tat es gut, zu merken, nicht alleine zu sein“, sagt Lisa. Das Wort „nett“ habe ja schon im Namen der Gruppe gestanden, bei aller Aufregung hatte sie sich „ruhige Auskünfte, sachliche Tipps oder Angebote“ erhofft und auch bekommen. Und das, obwohl dort für Hamburg täglich rund 20 Wohnungssuchende teilweise ebenfalls aus echter Not um Hilfe bitten würden.

„NETT-WERK“-Gruppen gibt es in vielen deutschen Städten, in Köln sind mehr als 213.000 Nutzer Mitglied, in Hamburg sind es knapp 53.000. Neulinge werden herzlich begrüßt. Auf angemessene Anfragen und Bitten folgen ebensolche Antworten. Selbst kleine Gruppen wie in München, Frankfurt oder Bremen weisen eine hohe Zahl an aktiven Mitgliedern auf. Die Stimmung ist grundsätzlich konstruktiv, für Hamburg kann Lisa das bestätigen und zeigt, welche Reaktionen und Direktnachrichten ihr ganz besonders geholfen haben.

„In meinen Augen haben wir als Menschen oftmals sehr an Kommunikationsfähigkeit, Empathie und Rücksichtnahme eingebüßt“, bemerkt die Hamburgerin. Umso erfreulicher nun ihr bevorstehender Umzug nach Hamburg-Horn und die jüngsten Erfahrungen bei Facebook. Und auch der Kurzzeit-Vermieter auf St. Pauli zeigte sich sehr kulant und lässt Lisa nach nur einem Monat zum Monatswechsel wieder aus dem Mietvertrag heraus.

Mieterverein sieht akute Hilfe vor allem bei Familie und Freunden

Unter anderem hat sich Lisa auch an alle 36 Wohnungsgenossenschaften in Hamburg gewandt, den Mieterschutz angerufen und ihre Freunde um Hilfe gebeten. Bei einem verbringt sie die Zeit bis zum Umzug. Für Stefan Schmalfeldt, dem stellvertretenden Geschäftsführer im Mieterverein zu Hamburg, ein typischer Weg, eine Wohnung möglichst schnell verlassen zu können. „Jeder Fall ist einzigartig. In akuten Wohnungsnotfällen oder wenn jemand keine Bleibe mehr hat, können Behörden helfen.“ Fälle wie den von Lisa erlebt sein Team regelmäßig. „Das ist das normale Elend“, sagt er aus Erfahrung. Eltern, Freunde, Bekannte – in dieser Reihenfolge sei Hilfe in der Not am wahrscheinlichsten.

Die von Lisa beschriebenen Vorfälle seien laut Stefan Schmalfeldt „Mängel der Mietsache“, die tatsächlich oft erst bemerkt werden und bemerkt werden könnten, wenn jemand eine Wohnung bezogen hat. Darunter fallen auch miet- und zivilrechtliche Dinge wie Schädlinge und eine Gefahr durch aggressive Nachbarn. Grundsätzlich seien Vermieter für Mängel haftbar zu machen. Mitunter müssten sie beispielsweise bei Wasserschäden Kosten für Hotels übernehmen. Auch bekannte Mängel zu verschweigen, sei mietrechtlich relevant und könnte Rückzahlungen und Schadensersatzforderungen ermöglichen. Über den Ausgang des Falls von Lisa ist der Leiter der Rechtsabteilung im Mieterverein zu Hamburg positiv überrascht.

Für Lisa enden die Strapazen nach Angst, doppeltem Umzug und vielen guten Hinweise aus dem „NETT-WERK“ hoffentlich zum Monatsbeginn, wenn sie ihre neue Wohnung in Hamburg-Horn beziehen konnte. Einen schon länger geplanten Jobwechsel hat die gelernte Krankenpflegerin ebenfalls gleich eingeleitet und ihren alten Job gekündigt. „Da gibt es nun einige Türen, durch die ich nur durchgehen muss“, sagt sie mit großer Erleichterung. Und wenn es doch noch einmal hart auf hart kommen sollte, weiß sie jetzt, wie auch unter Druck und in großer Not an verschiedenen Stellen Hilfe bei der Wohnungssuche zu finden ist.