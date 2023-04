Neue Flüchtlings-Unterkunft am Schwarzenbergplatz

Das Rote Kreuz hat am Montag eine neue Container-Wohnanlage für Flüchtlinge auf dem Schwarzenbergplatz in Hamburg eröffnet. Die insgesamt 256 Einzelcontainer können 512 Menschen beherbergen, für mindestens zwei Jahre. Hinzu kommen Gemeinschaftsküchen und Sanitäreinheiten. Neben „Quartierrundgängen“ zur besseren Orientierung in der Nachbarschaft und Sprachkursen gibt es auch eine Kinderbetreuung, um Eltern zu entlasten.

Hamburg - Auch eine Spielfläche für Kinder soll entstehen. dpa