Neuer Feiertag in Hamburg: Wann künftig frei sein soll

Von: Kevin Goonewardena

In einigen Ländern Europas ist der Tag der bedingungslosen Kapitulation von Nazi-Deutschland ein Feiertag. Wann er in Hamburg kommen soll? Möglichst bald.

Hamburg – Esther Bejarano gilt als eine der bekanntesten und engagiertesten Überlebenden des Nazi-Regimes. Bejarano, geborene Loewy, überlebte die Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und Ravensbrück. Bejarano blieb bis zu ihrem Tod († 96 am 10. Juli 2021 in Hamburg) eine engagierte antifaschistische Kämpferin und Mahnerin. „Wir werden ihr Andenken würdigen und uns dafür einsetzen, ihre Botschaft weiterzutragen“, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nach dem Tod der Wahl-Hamburgerin, die ihre letzte Ruhestätte auf dem jüdischen Friedhof Ohlsdorf fand. Jetzt wird eine alte Forderung Bejaranos aufgegriffen: der 8. Mai soll Feiertag werden. Ein dementsprechender Antrag wurde 2022 bereits gestellt. Wann er kommen soll? Möglichst in Kürze, wie 24hamburg.de berichtet.

Neuer Feiertag in Hamburg: Wann alle Einwohner künftig frei haben sollen

Mit der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches vor den alliierten Truppen der Sowjetunion am 8. Mai 1945 endete in Europa offiziell die Schreckensherrschaft der Nazis. Der im englischen Sprachraum auch als VE-Day (Victory-in-europe-Day = Tag-des-Sieges-in-Europa) bekannte Tag, gilt als Ende des Zweiten-Weltkriegs – obwohl dieser erst mit der Kapitulation der Japaner nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki ein Ende fand.

In einigen europäischen Ländern, darunter Frankreich, Tschechien und der Slowakei wird jährlich am 8. Mai der Befreiung von den Nazis gedacht. In Deutschland ist der 8. Mai bisher kein Feiertag. Das könnte sich noch 2022 ändern. Esther Bejarano hatte ihre Forderung, den Tag auch hierzulande zu einem Feiertag zu erklären, kurz vor ihrem Tod erneuert.

8. Mai als Feiertag in Hamburg: Antrag im Bezirk mit großer Mehrheit angenommen

Diese Forderung haben nun die Bezirkspolitiker der SPD, der Grünen und der Partei Die Linke, sowie die fraktionslose Abgeordnete Susanne Hericks der Bezirksverwaltung in Eimsbüttel zum Gegenstand eines Antrags an den Hamburger Senat gemacht. Das berichtet das Hamburger Abendblatt.

Ich freue mich, dass das Vermächtnis der ehemaligen Eimsbüttelerin, Esther Bejarano, den 8. Mai endlich in Hamburg zu einem Feiertag zu machen, in Eimsbüttel seine Initialzündung hatte.

8. Mai als Feiertag in Hamburg: Hamburger Senat muss jetzt aktiv werden

Laut Informationen des Abendblatt wurde der Antrag am Gründonnerstag 2022 mit großer Mehrheit beschlossen. Nun sei der Senat gefordert, ein deutliches, friedenspolitisches Bekenntnis durch die Einführung des 8. Mai als Feiertag in Hamburg zu setzen, so Linken-Politiker Peter Gutzeit. Dies sei gerade in Zeiten des Kriegs in der Ukraine besonders wichtig.