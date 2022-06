Mallorca: Neues Hotel von Til Schweiger „in bester Lage“

Von: Bona Hyun

Der Hamburger Schauspieler Til Schweiger eröffnet sein neues Barefoot-Hotel auf Mallorca am 1. Juli 2022. Eines der Highlights: Eine buchbare Dachterrasse mit Jacuzzi.

Mallorca – Für Til Schweiger ist Mallorca ein Rückzugsort für ihn und seine Familie. Dem deutschen Schauspieler gefällt die Insel so gut, dass er ein großes Projekt dort hin verlagert hat: Stolz verkündet er die Eröffnung seines Hotels für den 1. Juli. Gäste erwartet ein luxuriöser Aufenthalt in „bester Lage“, teaserte Til Schweiger an. Auch dieser Promi möchte für Urlaubsfeeling wie auf Mallorca sorgen, wenn auch kulinarisch – Tim Mälzer kocht Mallorca-Rezepte für zu Hause. Doch Til Schweiger lässt die Gäste direkt vor Ort daran teilhaben, berichtet 24hamburg.de.

Deutscher Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor: Til Schweiger Geboren: 19. Dezember 1963 (Alter 58 Jahre), Freiburg im Breisgau Größe: 1,78 Meter Ehepartnerin: Dana Schweiger (verh. 1995–2014)

Hotel von Til Schweiger: Eröffnung am 1. Juli – Barefoot-Hotel auf Mallorca

Die beliebte Urlaubsinsel Mallorca ist nicht nur ein beliebtes Reiseziel unter Fluggästen, auch viele Promis verweilen gerne auf der Party-Insel. Schlagersänger, wie Volker Racho und junge DJs oder auch potenzielle Hotelbetreiber sind auf der Partyinsel vertreten. Til Schweiger hat sich schon vor Jahren in Mallorca verliebt und nicht anders erging es ihm beim Anblick seines Hotels an der Ostküste Mallorcas.

Til Schweiger eröffnet sein neues Hotel auf Mallorca: Am 01. Juli ist es so weit. © Christian Charisius/dpa

„Das neue Barefoot-Hotel passt perfekt zu meiner Vorstellung von einem lässig legeren Hotel in bester Lage“, wurde Schweiger laut stern.de zitiert. Das Haus sei Alexander Winter zufolge ein „Glücksgriff“. Gemeinsam mit Stephan Gerhard soll der führende Gesellschafter von Arcone die Geschäftsführung übernehmen. Das berichtete falstaff.de. Wer also über Til Schweigers eingestellten Plänen des Tatorts in Hamburg spekuliert hatte: Gründe wurden zwar nicht genannt, aber es ist doch möglich, dass der deutsche Schauspieler schon mit den Gedanken auf Mallorca war. Und er setzt vieles auf das im Juli eröffnende Hotel.

Mallorca-Hotel von Til Schweiger: Entspannung in „bester Lage“ mit einer Besonderheit

Medienberichten zufolge, liegt das Hotel mit 60 Zimmern und zwei Restaurants am idyllischen Hafen von Portcolom. Der Strand Cala Marcal sei vom Hotel eineinhalb Kilometer entfernt. 20 Minuten mit dem Auto würden die Gäste bis zum Mondrago Natural Park brauchen. Die Fahrt zum Flughafen dauert rund eine Stunde und die Fahrt zum Bahnhof in Manacor nimmt rund 25 Minuten in Anspruch.

In einerStern.de vorliegenden Mitteilung sollen Hotelgästen elf Zimmerkategorien zur Auswahl stehen. Die Angebote reichen dabei vom „komfortablen Doppelzimmer“ bis hin zur „luxuriösen Suite“. Die Preise würden bei 180 Euro im Doppelzimmer beginnen. Einige der noblen Zimmer hätten sogar ein eigenen Jacuzzi. Eine absolute Besonderheit: Die buchbaren „privaten Dachterrassen“ – ebenfalls mit Jacuzzi und Ausblick aufs Meer. Ein Spar-Bereich mit Sauna, Hamam und Pools zum Entspannen seien auch eingerichtet. Für ein besonderes Erholungserlebnis wollen Betreiber der luxuriösen Klinik Lanserhof sorgen: Mönche sollen das Sylter Hotel ausräuchern und die negative Energie vertreiben. So weit will Til Schweiger zumindest vorerst noch nicht gehen.

Til Schweigers Hotel auf Mallorca erweitert seine eingetragene Kette „Barefoot“

Der deutsche Schauspieler und Regisseur ist schon vor einigen Jahren ins Hotelgeschäft eingestiegen. Seine eingetragene Marke und Hotelkette erlangte zunächst Bekanntheit am Timmendorfer Strand. Dort hatte Til Schweiger sein erstes Hotel 2017 eröffnet. Nach der Trennung mit Geschäftsführer Mirko Stemmler hatte Schweiger neue Projekte angekündigt, die er nun umsetzen wird und das Barefoot-Konzept auf Mallorca verlagert. Das bestätigte laut rnd.de auch der Betreiber des Hotels, die Rostocker Hotelgruppe Arcona Hotels & Resorts. In den nächsten Jahren sollen bis zu 20 Hotels an beliebten Destinationen entstehen. Nach Til Schweigers Aussage, er fände Impfung von Kindern „entsetzlich“ dürfte die Eröffnung seines Hotels für weniger Entrüstung sorgen.