Neumeier präsentiert letzte Spielzeit als Ballettintendant

Ballettintendant John Neumeier präsentiert am Montag (11.00 Uhr) seine letzte Spielzeit 2023/24 beim Hamburg Ballett. Eigentlich wollte der 83-Jährige nach 50 Jahren an der Spitze des Hamburger Balletts in diesem Sommer aufhören. Nachdem der Choreograph Demis Volpi Ende Oktober als sein Nachfolger vorgestellt wurde, hatte Neumeier jedoch um eine 51.

Hamburg - Spielzeit verlängert. Der 36 Jahre alte Direktor des Ballett am Rhein in Düsseldorf wechselt erst im Sommer 2024 an die Elbe. Bei den 48. Hamburger Ballett-Tagen vom 11. Juni bis zum 9. Juli werden die wichtigsten Werke von John Neumeier zu sehen sein, darunter „Romeo und Julia“ und „Nijinsky“. dpa