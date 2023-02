Neun Pferde sterben bei Brand in Pferdestall

Teilen

Feuerwehrleute stehen bei Löscharbeiten vor einem brennenden Stall. © Frank Bründel/Citynewstv/dpa

Bei einem Brand in einem Pferdestall im schleswig-holsteinischen Stapelfeld sind am frühen Donnerstagmorgen neun Pferde verendet. 30 weitere Tiere seien gerettet worden, teilte die Feuerwehr am Donnerstag in Hamburg mit. Ein Anwohner hatte am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr den starken Feuerschein gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Bei deren Eintreffen habe ein zehn mal zehn Meter großer Pferdestall bereits komplett gebrannt.

Hamburg/Stapelfeld - Die neun darin untergebrachten Pferde konnten nicht mehr gerettet werden. Der Polizei lagen zunächst noch keine konkreten Zahlen vor.

Ein Übergreifen des Feuers auf einen benachbarten Stall konnte dagegen verhindert werden, wie es weiter von der Feuerwehr Hamburg hieß. Die 30 Tiere dort seien in höchster Gefahr gewesen, weil sie aufgrund der Brandintensität nicht aus dem Stall herausgeführt werden konnten. Dank des Löscheinsatzes blieben diese Pferde augenscheinlich unverletzt und wurden zur weiteren Behandlung an eine Amtstierärztin übergeben.

Menschen kamen bei dem Feuer unmittelbar auf der Landesgrenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein Polizeiangaben zufolge nicht zu Schaden. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst noch keine Angabe machen. Auch die Schadenshöhe war noch unbekannt.

Am Donnerstagvormittag hatten die Einsatzkräfte mit den Nachlösch- und Aufräumarbeiten noch alle Hände voll zu tun. Wegen des Brandes war auch das Dach des Stalls eingestürzt. Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit rund 60 Einsatzkräften am Ort. dpa