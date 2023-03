Neuntes Duell: Towers wollen endlich gegen die Riesen siegen

Coach Benka Barloschky erläutert Spielzüge. © Michael Schwartz/dpa

Der Blick auf die Statistik vor dem Duell der Veolia Towers Hamburg gegen die MHP Riesen Ludwigsburg in der Basketball-Bundesliga verheißt nichts Gutes für den Gastgeber. In bislang sieben Punktspielen und einer Pokalpartie gingen die Hanseaten als Verlierer vom Platz. Damit das neunte Aufeinandertreffen am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) in der Inselparkhalle mit dem ersten Triumph für die unter der Woche bereits im Eurocup überraschend siegreichen Towers endet, ist für Cheftrainer Benka Barloschky eines klar:

Hamburg - „Erst einmal müssen wir verstehen, dass uns ein neues Spiel bevorsteht. Den Sieg gegen Paris müssen wir aus den Köpfen bekommen.“

Der Coach nannte „mehr Energie, mehr Physis und ein höheres Level an Aggressivität“ als weitere Voraussetzungen für einen Erfolg seines im Abstiegskampf steckenden Teams gegen den Playoff-Kandidaten: „Wenn uns das nicht gelingt, dann brauchen wir auch nicht auf andere Details zu schauen.“

Im Gegensatz zum Spiel gegen Paris kann Barloschky Spielmacher Jordan Davis einsetzen. Der erst am Wochenanfang verpflichtete Ryan Taylor feiert zudem sein Debüt bei den Towers. Dass man deswegen unberechenbarer für Ludwigsburg sein könnte, wollte Barloschky nicht ausschließen, schränkte aber ein: „Wir müssen aufpassen, dass uns diese Unberechenbarkeit nicht auf die eigenen Füße fällt.“ Taylor gab sich vor seinem ersten Einsatz jedoch zuversichtlich. „Was das Team am Mittwoch gemacht hat, war wirklich mitreißend.“ dpa