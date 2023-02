Niederlage gegen Rostock: Towers droht der Abstiegskampf

Teilen

Hamburgs Trainer Benka Barloschky applaudiert nach dem Spiel in Richtung der Fans. © Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Die sportliche Krise der Veolia Towers Hamburg geht weiter. Das Team von Cheftrainer Benka Barloschky unterlag am Freitagabend den Rostock Seawolves vor 3400 Zuschauern in der Inselparkhalle mit 81:91 (46:44) und verpasste damit den erhofften Befreiungsschlag zum Auftakt der Rückrunde in der Basketball-Bundesliga. Nach der fünften Niederlage in Folge droht den Towers nun der Kampf gegen den Abstieg.

Hamburg - Bester Werfer war Seth Hinrichs (15 Punkte).

Die Towers waren nach einem durchwachsenen Start zeitweilig mit fünf Punkten in Rückstand geraten, drehten danach aber auf und drehten das Ergebnis auch dank einer starken Dreier-Quote. Sechs von neun Würfen im ersten Viertel waren erfolgreich. Im zweiten Abschnitt zogen die Hausherren auf 41:27 davon, verloren danach aber den Faden. Rostock kam zu 17 Punkten in Serie, bevor den Hamburgern wieder ein Korb gelang. Immerhin retteten die Towers danach noch eine knappe Führung in die Pause.

Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischten dann aber die Mecklenburger. Nur selten schafften es die Towers, die von JeQuan Lewis eingeleiteten Angriffe zu verteidigen, während die Gastgeber in der Offensive Probleme hatte, sich freie Würfe zu erspielen. So gerieten die Hamburger zwischenzeitlichen mit 54:64 in Rückstand. Zu mehr als einer kurzen Aufholjagd zum Ende des dritten Viertels sollte es für dann nicht mehr reichen. Im Schlussabschnitt erwiesen sich die Rostocker bei den Würfen und Rebounds als das deutliche stärkere Team. dpa