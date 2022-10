Nur wenige Mädchen im Land wollen in die Politik gehen

Schulkinder gehen in die Schule. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Nur wenige Mädchen und junge Frauen in Deutschland wollen laut einer Umfrage in die Politik gehen. Das geht zumindest aus dem Welt-Mädchenbericht „Equal Power Now“ der Kinderrechtsorganisation Plan International hervor, für den 29.000 Mädchen und junge Frauen in 29 Ländern zu politischer Teilhabe befragt wurden - darunter auch 1000 Teilnehmerinnen aus Deutschland.

Hamburg - Danach sagten zwar 95 Prozent der Befragten in Deutschland, sie hielten es für wichtig, sich politisch zu engagieren. Dagegen können es sich nur 14 Prozent vorstellen, selbst Politikerin zu werden, teilte die Kinderrechtsorganisation am Dienstag in Hamburg mit.

Noch geringer falle das Interesse aus, das Amt einer Regierungschefin zu übernehmen: Nur für sieben Prozent kommt das überhaupt in Frage. Damit liege Deutschland unter dem internationalen Durchschnitt. Weltweit hätten 20 Prozent der befragten Mädchen und jungen Frauen angegeben, Regierungschefin auf Länder- bzw. Regionalebene werden zu wollen. Fast ein Viertel kann sich vorstellen, sich in ein Parlament wählen zu lassen - zehn Prozentpunkte mehr als in Deutschland. Darüber hinaus sagen 21 Prozent der befragten Mädchen in Deutschland, sie glaubten, nicht genug von Politik zu verstehen. Dies halte sie davon ab, sich zu engagieren. Global seien es knapp 30 Prozent. dpa