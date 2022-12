Obdachloser in Hamburg in S-Bahn attackiert

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Obdachloser ist in der Hamburger S-Bahn und am Hamburger Hauptbahnhof mehrfach von einem 25-jährigen Mann attackiert worden. Die Angriffe fanden in der Linie S 21 zwischen den Stationen Rothenburgsort und dem Hamburger Hauptbahnhof statt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der 40-jährige Fahrgast hatte demnach am Sonntagmorgen in der S-Bahn zuvor andere Mitfahrer um Kleingeld gebeten, woraufhin er von dem 25-Jährigen mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert wurde.

Hamburg - Als das Opfer beim Halt im Hamburger Hauptbahnhof vor dem Täter fliehen wollte, riss dieser den Obdachlosen am Bahnsteig zu Boden und attackierte ihn erneut mit Fußtritten, wie ein Sprecher sagte. Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn schritten ein und hielten den 25-Jährigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Das Opfer klagte über Schmerzen, lehnte ein ärztliche Behandlung jedoch ab. Gegen den Angreifer wurden mehrere Verfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. dpa