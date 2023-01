Öffentliche Fahndung nach versuchter Tötung in St. Pauli

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach einem versuchten Tötungsdelikt im vergangenen Sommer in Hamburg suchen Staatsanwaltschaft und Polizei öffentlich mit Bildern und Videos nach Zeugen und dem Tatverdächtigen. Dabei gehe es um einen Fall, der sich Ende Juli im Stadtteil St. Pauli ereignet habe und bei dem ein 16-Jähriger durch einen Unbekannten lebensgefährlich verletzt worden sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Hamburg - Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es am 23. Juli 2022 in einem Lokal auf der Reeperbahn zu einem Streit zwischen zwei Gruppen junger Männer. Als die Gruppen später zufällig auf dem Beatles-Platz erneut aufeinander trafen, sei der Streit eskaliert. Der mutmaßliche Täter - geschätzt zwischen 17 und 19 Jahre alt - soll ein Messer gezogen und dem Jugendlichen in den Bauch gestochen haben. Der 16-Jährige erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen und musste notoperiert werden. Auch ein 22-jähriger Zeuge, der versucht habe, die Flucht des Mannes zu verhindern, sei durch den Gesuchten verletzt worden. dpa