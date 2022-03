Oetinger-Verlegerin gründet Stiftung für Kinderliteratur

Teilen

Der Hamburger Oetinger-Verlag hat viele Heldinnen und Helden in die Kinderzimmer gebracht. Von Pippi Langstrumpf über das Sams bis hin zu Alea Aquarius. Um die Kinderliteratur und ihre Autoren präsent halten zu können, hat die einstige Chefin nun eine Stiftung gegründet.

Hamburg - Die langjährige Hamburger Oetinger-Verlegerin Silke Weitendorf hat am Wochenende den Startschuss für eine neue Stiftung zur Förderung von Kinderliteratur gegeben. „Die Stiftung möchte die Verbundenheit des Oetinger-Verlags mit seinen Autorinnen und Autoren am Leben erhalten - Paul Maar, Cornelia Funke, Kirsten Boie oder Erhard Dietl. Und allen voran natürlich Astrid Lindgren“, sagte Weitendorf. Nach der Eröffnungsfeier am Samstag kamen am Sonntag viele Besucher zum Tag der offenen Tür ins Heidi-Oetinger-Haus.

Das „Heidi-Haus“ in Hamburg-Duvenstedt ist Sitz der Silke Weitendorf Stiftung. Es war bis zum Tod von Verlegerin Heidi Oetinger, Weitendorfs Mutter, deren privates Zuhause. Nun sind darin unter anderem eine Bibliothek sowie ein umfangreiches Archiv eingerichtet. „Mit 80 Jahren erschien es mir doch die richtige Zeit zu sein, aus der Produktion von Kinderbüchern auszusteigen und diese wunderbare Literatur stattdessen einfach nur noch zu genießen - also Kinderbücher zu lesen und vorzulesen und mich in aller Ruhe um das Archiv zu kümmern“, sagte Weitendorf.

Die Stiftung plant unter anderem Ausstellungen über die Geschichte des Verlags, die Entwicklung pädagogischer Konzepte zur kindgerechten Vermittlung von Literatur, insbesondere der Kinderliteratur, Lesungen und Buchvorstellungen. Darüber hinaus will sie Stipendien zur Förderung des künstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchses in den Bereichen Illustration, Kinderbuch und Literaturwissenschaft vergeben.

Im Oetinger-Verlag waren vor mehr als 70 Jahren die ersten Pippi-Langstrumpf-Bücher erschienen. Lindgren selbst war im Wohnhaus der Familie ein oft gesehener Gast. Weitendorf war damals das erste Kind, das die deutsche Fassung von „Pippi Langstrumpf“ lesen durfte. Seitdem haben es viele kleine und große Helden - von den Olchis über das Sams, Pettersson und Findus und Alea Aquarius bis zu Katniss Everdeen - aus dem Oetinger-Verlag in die Kinderzimmer geschafft. Der drittgrößte deutsche Kinder- und Jugendbuchverlag hatte 2021 sein 75-jähriges Bestehen gefeiert. dpa