Öztunali: „Wäre sehr emotional, mit dem HSV aufzusteigen“

Immanuel Pherai (l-r), Levin Öztunali und Jonas Meffert in Aktion mit dem Ball. © Christian Charisius/dpa

HSV-Rückkehrer Levin Öztunali hat das Verhältnis zu seinem Großvater Uwe Seeler als eng beschrieben. „Mein Opa war beim HSV natürlich eine absolute Legende. Was er geleistet hat, ist unfassbar gewesen“, sagte der Mittelfeldspieler des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV in einer Medienrunde, aus der der HSV am Montag Aussagen auf seiner Internetseite veröffentlichte.

Kitzbühel - Zugleich betonte er: „Für euch war er immer „Uns Uwe“, für mich war er mein Opa. Wir haben Haus an Haus gewohnt, und er hatte immer ein offenes Ohr für mich und war immer für mich da. Dafür habe ich ihn sehr geliebt.“

Seeler starb vor knapp einem Jahr im Alter von 85 Jahren. Levin Öztunali ist der Sohn von Seeler-Tochter Frauke. In der Sommerpause kehrte der 27-Jährige zehn Jahre nach seinem Weggang zu Bayer Leverkusen zurück. Außer für Bayer spielte er noch für Werder Bremen, Mainz 05 und den 1. FC Union Berlin.

Nun möchte er mithelfen, seinen Stammverein nach sechs Jahren wieder in die Bundesliga zurückzuführen. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte die Mannschaft jeweils Platz drei erreicht, aber jedes Mal in der Relegation den Aufstieg verpasst.

„Wir wollen einen Platz besser sein als im Vorjahr“, sagte Öztunali in der Medienrunde im Trainingslager in Kitzbühel. „Es wäre sehr emotional, mit dem HSV aufzusteigen. Es ist etwas, das bleibt. Wir geben alles, um es dieses Jahr möglich zu machen.“

Dass der HSV sein Herzensverein ist, machte er noch einmal klar. „Ich bin mit dem HSV ein Stück weit aufgewachsen. Ich habe dort meine Jugendzeit verbracht. Anschließend habe ich in Deutschland gespielt und den HSV immer mitbekommen“, sagte Öztunali. Es sei für ihn klar gewesen, „dass ich noch einmal für den HSV spielen möchte, auch wenn man im Fußball nie planen kann“. dpa