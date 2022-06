Ohne Motorradkorso: Hamburger Mogo findet wieder statt

Teilen

Nach zwei Jahren Corona-Pause soll der Motorradgottesdienst im Hamburger Michel wieder stattfinden. Wie die Nordkirche am Mittwoch mitteilte, werden zu der Veranstaltung am 12. Juni etwa 3000 Teilnehmer erwartet. Vor der Pandemie im Jahr 2019 waren rund 20.000 Besucher gekommen. Das Motto laute in diesem Jahr „Du.Wir.Zusammen“. Die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck, Kirsten Fehrs, soll den Gottesdienst mit einem Grußwort eröffnen.

Hamburg - Ein Wermutstropfen für das Team aus rund 100 Ehrenamtlichen und Mogo-Pastor Lars Lemke (59) sei, dass der traditionelle Motorradkorso nach Buchholz in der Nordheide (Kreis Harburg) ausfallen müsse. Grund sei die veränderte Anmelde- und Genehmigungspraxis der Stadt Hamburg. Die Absage sei ein großes Thema unter den Bikern. „Wir hoffen, mit ganz vielen darüber ins Gespräch zu kommen, wie die hohen Kosten von rund 30.000 Euro für Absperrungen und Terrorschutz in Zukunft getragen werden können“, hieß es.

„Auch wenn die Einschränkungen beim traditionellen Motorradkorso sicherlich viele Biker*innen schmerzen: Dass wir in Gemeinschaft wieder einen großen Gottesdienst im Michel erleben können, mit echter Begegnung und toller Musik, das berührt mich sehr!“, erklärte Bischöfin Fehrs. Der Hamburger Mogo wird seit 1984 veranstaltet. dpa