Oldenburg holt Trainer Calles von den Hamburg Towers

Trainer Pedro Calles steht an der Seitenlinie. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Die EWE Baskets Oldenburg haben Pedro Calles von den Hamburg Towers als neuen Trainer verpflichtet. Der Spanier unterschrieb einen Dreijahresvertrag, wie der Basketball-Bundesligist am Mittwoch bekanntgab. „Wir wollten einen Trainer, der unsere Strategie in den nächsten Jahren mitprägen kann, der für modernen Basketball steht, seine Teams und Spieler weiterentwickelt“, wurde EWE-Geschäftsführer Herrmann Schüller in einer Mitteilung zitiert.

Oldenburg - Der Sportwissenschaftler Calles wurde 2018 Cheftrainer bei Rasta Vechta und führte den Aufsteiger überraschend auf den vierten Platz und ins Halbfinale der Bundesliga (BBL). Vor zwei Jahren wechselte der heute 38-Jährige nach Hamburg, wo er den Club aus dem Abstiegskampf zwei Mal nacheinander in die BBL-Playoffs und in die Playoffs des Eurocup brachte. Vor knapp zwei Wochen kündigte Calles seinen Abschied in der Hansestadt an.

Kurz darauf gab Oldenburg nach einer durchwachsenen Saison bekannt, den Vertrag mit dem bisherigen Coach Ingo Freyer nicht zu verlängern. Und das obwohl Freyer bei den Oldenburgern Ende Januar die Nachfolge von Mladen Drijencic angetreten und die Baskets vom letzten Tabellenplatz noch ins gesicherte Tabellenmittelfeld der Bundesliga geführt hatte. dpa