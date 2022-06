OLG verhandelt über Klage iranischer Bank gegen Telekom

Die Telekom kündigt einer Bank die Verträge. Eigentlich kein besonders spektakulärer Fall vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht - wenn es nicht um ein iranisches Institut gehen würde und das Ganze vor der Drohkulisse von US-Sanktionen stattfände.

Hamburg - Nach langem juristischen Tauziehen wird das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg in dieser Woche über die Klage der iranischen Bank Melli gegen die Kündigung der Telefon- und Internetverträge ihrer Hamburger Niederlassung durch die Telekom verhandeln. Zwar ist bei der mündlichen Verhandlung am kommenden Freitag wohl noch nicht mit einem Urteil zu rechnen, wie ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Dennoch dürfte das Gericht schon erkennen lassen, in welche Richtung die Entscheidung gehen wird.

Im Hintergrund der seit nunmehr vier Jahren laufenden Auseinandersetzung stehen Sanktionen der US-Regierung gegen den Iran und die Drohung gegen ausländische Firmen, dass sie keine Geschäfte in den USA mehr machen können, wenn sie mit dem Iran handeln. Die Sanktionen waren seinerzeit nach der einseitigen Aufkündigung des Iran-Atomabkommens durch die USA unter dem damaligen Präsident Donald Trump erlassen worden.

Mutmaßlich aus diesem Anlass hatte die Telekom ihre Geschäftsbeziehung zu der Bank zunächst fristlos gekündigt. Dagegen war die Bank vor dem Hamburger Landgericht erfolgreich vorgegangen und hatte per einstweiliger Verfügung die weitere Belieferung mit Telekommunikationsdienstleistungen durchgesetzt.

Das Oberlandesgericht musste infolge über eine fristgerechte Kündigung entscheiden und hatte dazu eine sogenannte Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Auslegung der sogenannten EU-Anti-Blocking-Verordnung erbeten, die es europäischen Unternehmen verbietet, die US-Sanktionen im hiesigen Markt zu befolgen.

Die Straßburger Richter hatten im Dezember vergangenen Jahres entschieden, dass Unternehmen nur dann gegen die EU-Verordnung verstoßen dürfen, wenn sie ansonsten von unverhältnismäßigen Auswirkungen - insbesondere wirtschaftlicher Natur - betroffen wären. Geschäftsbeziehungen ausschließlich aus Angst vor US-Sanktionen abzubrechen, ist demnach unzulässig.

Auf Grundlage des EuGH-Urteils wird jetzt das Hanseatische Oberlandesgericht entscheiden. Nach EuGH-Angaben hat die Telekom in dem Verfahren bislang argumentiert, dass die Blocking-Verordnung nicht ihr Recht berühre, die ordentliche Kündigung eines Vertrages ohne Angabe von Gründen zu erklären.

Die Bank Melli machte hingegen geltend, dass die Kündigung unwirksam sei und argumentiert, dass die von der Telekom Deutschland bereitgestellten Dienstleistungen die ausschließliche Grundlage der internen und externen Kommunikationsstrukturen der Bank in Deutschland bildeten und daher für die Geschäftstätigkeit unerlässlich seien. dpa