Omer Meir Wellber folgt auf Kent Nagano an der Staatsoper

Der israelischen Dirigent Omer Meir Wellber im Foyer der Semperoper. © Matthias Rietschel/dpa/Archivbild

Der israelische Dirigent Omer Meir Wellber wird vom Sommer 2025 an Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg. Der 41-Jährige folgt damit auf den amerikanischen Dirigenten Kent Nagano, der dieses Amt seit 2015 inne hat, wie die Kulturbehörde am Freitag in Hamburg mitteilte. Wellber ist bis August 2027 Musikdirektor der Volksoper Wien.

Hamburg - Er ist derzeit Music Director des Teatro Massimo Palermo und künstlerischer Leiter des Toscanini Festivals.

„Mit Omer Meir Wellber konnten wir eine herausragende Künstlerpersönlichkeit für die Kulturstadt Hamburg gewinnen“, sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Omer Meir Wellber habe gezeigt, dass er dafür brenne, Brücken zu bauen und auch neues Publikum für die klassische Musik zu begeistern. „Ich bin sicher, dass er gemeinsam mit dem Philharmonischen Staatsorchester auch in Hamburg neue Impulse setzen wird. Das Orchester, das sich unter Kent Nagano künstlerisch hervorragend entwickelt hat, wird auch bei ihm in besten Händen sein“, sagte Brosda.

Damit wird die künstlerische Leitung der Hamburgischen Staatsoper ab 2025 komplett neu besetzt. Bereits im vergangenen Jahr wurden Tobias Kratzer als neuer Opernintendant und Demis Volpi als neuer Ballettintendant vorgestellt. Volpi wird bereits zum 1. August 2024 die Nachfolge von John Neumeier antreten. Als Operndirektorin wird Bettina Giese, Direktorin am Brüsseler Opernhaus, in das Team kommen. dpa