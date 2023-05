OMR lockt „Who is Who“ der Digitalbranche nach Hamburg

Die überdimensionalen Buchstaben OMR, Logo der Digital-Messe Online Marketing Rockstars OMR, stehen vor den Messehallen. © Marcus Brandt/dpa

Die Hamburger Digitalmesse OMR wächst seit Jahren stetig. Mehr als 70 000 Menschen strömen auch in diesem Jahr in nur zwei Tagen über das Gelände der Messehallen. Es geht ums Vernetzen, Lernen - und Party machen. Auch Hamburgs Bürgermeister weiß das Festival zu schätzen.

Hamburg - Viel Fachwissen, spannende Promis, dichtes Gedränge und gute Partys: Mit dieser Mischung hat das Digitalfestival OMR erneut Zehntausende Besucherinnen und Besucher in die Hamburger Messehallen gelockt. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bezeichnete das OMR-Festival bei einem Rundgang am Dienstag als eine der größten Digitalmessen Europas. „Die OMR gibt Hamburg vor allem in der Innovations- und Digitalisierungsszene enorm Rückenwind“, sagte Tschentscher der Deutschen Presse-Agentur.

Die Stadt brauche diesen innovativen Geist und die vielen smarten Köpfe, „die plötzlich sehen, dass Hamburg nicht nur Hafen ist und Container stapeln, sondern dass wir eben ein sehr moderner Logistik- und Digitalstandort sind“.

Die Fachmesse richtet sich vor allem an Entscheider und Macher aus der Digital- und Medienbranche. Dieses Feld ist weit - entsprechend bunt gemischt sind sowohl das Publikum als auch die Rednerinnen und Redner auf den sechs Bühnen und in den Masterclasses. Am ersten Festivaltag sprachen unter anderem zahlreiche Influencer, frühere Fußball-Nationalspieler und Köpfe von internationalen Wirtschaftsunternehmen.

So tummelten sich am Eröffnungstag viele aktive und ehemalige Profifußballer auf dem OMR-Festival. Borussia Dortmunds Abwehrspieler Mats Hummels, die früheren Nationalspieler Stefan Effenberg und Thomas Helmer oder die Ex-Nationalspielerin Ariane Hingst waren zu Gast und sprachen teils über ihre Marketing-Erfahrungen. Am Mittwoch sollen dann die früheren Tennis-Asse Serena Williams und Boris Becker mit OMR-Geschäftsführer Philipp Westermeyer auf der Hauptbühne stehen.

Das OMR-Festival will aber nicht nur mit Promis punkten, sondern vor allem die Macher miteinander vernetzen und sie ihr Wissen teilen lassen. Es geht um inhaltliche Impulse. Nachhaltigkeits-Expertin und Politökonomin Maja Göpel nutzte die große OMR-Bühne für einen Appell zu mehr Mut und Investitionen in eine lebenswerte Zukunft. Es sei wichtig, schon jetzt auf vielen Ebenen nachhaltig mitzugestalten, sagte sie den Entscheidern und Mitgestaltern der Digitalbranche. „Denn Zukunft ist nicht, was kommt. Sondern, was jetzt geformt wird“, sagte sie in ihrem ebenso lockeren wie eindringlichen Vortrag.

Das OMR-Festival selbst geht dabei mit gutem Beispiel voran. In der Food-Halle gibt es nur Mehrweg-Geschirr. Und die rund 100 Foodstände - deutlich mehr als noch 2022 - bieten hauptsächlich veganes Essen an.

Auch in diesem Jahr schieben sich die Menschenmassen teils wieder von Halle zu Halle. Zwar lief die Organisation am Dienstag viel reibungsloser als im Vorjahr, als es lange Schlangen an den Eingängen und Klagen über die Verpflegung gegeben hatte. Doch der Andrang der Zehntausenden an den Messeständen und in den Konferenzhallen war manchem Besucher zu viel.

„Es ist im absoluten Grenzbereich dessen, was noch gut ist“, sagte etwa der Investor und frühere Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Alfons Hörmann, der Deutschen Presse-Agentur. Damit die Messe auch in den kommenden Jahren attraktiv bleibe, gebe es nur zwei Möglichkeiten: „Entweder man erweitert die Fläche oder man limitiert und reduziert gegebenenfalls Publikum und Aussteller.“

OMR-Chef Westermeyer hatte vor Beginn der Messe Gedankenspiele über eine Vergrößerung etwa inklusive Bespielung des benachbarten Heiligengeistfelds offenbart. Und von Bürgermeister Tschentscher kam prompt das Signal, dass sich die Stadt dem nicht verschließen würde. Es sei durchaus im öffentlichen Interesse, dass die OMR in Hamburg bleibt und eben auch wächst. „Und wir werden im Gespräch und Austausch bleiben mit den OMR-Organisatoren, wie wir dieses wirklich großartige Projekt OMR in Hamburg weiter ausbauen können.“ dpa