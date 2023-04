Ostern wird neue Orgel in St. Nikolai eingeweiht

Mit einem Gottesdienst, Orgelführungen, einer Orgelgala und einem Konzert wird an Ostern die neue Orgel in der Hamburger Hauptkirche St. Nikolai eingeweiht. „Die in den 1960er Jahren gebaute Orgel der Orgelbauwerkstatt Peter in Köln nimmt eine besondere Bedeutung für die Umsetzung zeitgenössischer Musik ein. Diese Tradition schreiben wir mit der neuen Orgel fort und möchten dazu beitragen, St.

Hamburg - Nikolai zum Schwerpunkt zeitgenössischer und künftiger Orgelmusik in Hamburg, in Norddeutschland und weit darüber hinaus zu machen“, sagte Orgelbauer Philipp Klais am Montag in Hamburg. Die Bonner Firma Klais hat in den vergangenen Monaten Vorhandenes und Neues in dem Instrument zusammengeführt. dpa