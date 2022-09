Otte über Ausfall: DTB-Team „noch enger zusammengewachsen“

Tennis

Der deutsche Davis-Cup-Spieler Oscar Otte kann der Absage des verletzten Olympiasiegers Alexander Zverev für die Zwischenrunde in Hamburg auch etwas Positives abgewinnen. „Ich glaube, wir sind eh ein ganz gutes Team. Von daher kann das gut sein, dass nach der Absage von Sascha Zverev alle noch enger zusammengewachsen sind und es allen zeigen wollen“, sagte der 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Hamburg - Einen Tag zuvor hatte Otte beim 2:1-Auftaktsieg gegen Frankreich zwar sein Cup-Debüt mit 4:6, 3:6 gegen Adrian Mannarino verloren. Jan-Lennard Struff und das Doppel Tim Pütz/Kevin Krawietz hatten ihre Partien aber gewonnen.

Zverev hatte am Montag wegen einer neuerlichen Fußverletzung für die Partien in seiner Geburtsstadt Hamburg absagen müssen. „Klar, der Ausfall war für uns alle schwierig, aber da konnten wir nichts dran ändern“, sagte Otte. Weitere deutsche Gegner sind am Freitag Belgien und am Sonntag Australien (Beginn jeweils um 14.00 Uhr). Der Erst- und Zweitplatzierte der Gruppe qualifizieren sich für die K.o.-Phase der letzten acht Teams vom 22. bis 27. November in Málaga. dpa