Passanten entdecken Leiche eines 91-Jährigen in Alster

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Passanten haben am Mittwochmorgen in Hamburg die Leiche eines älteren Mannes in der Alster entdeckt. Bei dem Toten handele es sich um einen 91 Jahre alten alleinstehenden Mann aus Norderstedt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Einsatzkräfte seien gegen 7.28 Uhr informiert worden. Die Leiche sei im Stadtteil Alsterdorf gegen 9.00 Uhr aus dem Wasser geborgen worden.

Hamburg - Hinweise auf Fremdverschulden lagen demnach nicht vor. Zuvor hatten Medien berichtet. dpa