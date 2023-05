Pedelec-Fahrer erliegt lebensgefährlichen Verletzungen

Ein 69 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist in Hamburg-Jenfeld tödlich verunglückt. Der Mann war aus noch ungeklärter Ursache gegen ein Metalltor am Straßenrand geprallt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mit lebensgefährlichen Verletzungen sei er am Sonnabend in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er im Laufe des Wochenendes starb. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern nach Polizeiangaben an.