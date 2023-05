Per Haftbefehl gesucht: Festnahme nach Körperverletzung

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Bei einem Einsatz am S-Bahnhof Nettelnburg haben Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten 27-Jährigen festgenommen. Der Mann hatte am Montag mehrere junge Frauen auf dem Bahnsteig in Hamburg-Bergedorf beleidigt und eine von ihnen mehrfach auf den Arm geschlagen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Der Angreifer wurde bereits seit Anfang April per Haftbefehl gesucht, er hatte die Geldstrafe für ein Diebstahlsdelikt nicht gezahlt und wurde nun in eine Haftanstalt gebracht.