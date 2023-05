Per Haftbefehl gesuchter Mann spuckt bei Festnahme um sich

Die Polizei sichert einen Einsatzort. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Am Hamburger Hauptbahnhof hat ein 27-Jähriger bei einer Kontrolle um sich gespuckt und starken Widerstand geleistet. Ein Beamter sei bei der Aktion am Dienstag leicht verletzt worden, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.

Hamburg - Den Angaben zufolge wurde der Mann seit Anfang April per Haftbefehl gesucht, weil er eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt hatte. Jetzt steht ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen bevor. Ihm droht außerdem ein Strafverfahren wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand und Körperverletzung. dpa