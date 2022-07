Petkovic souverän im Achtelfinale von Hamburg: Talente raus

Marko Topo ist in Aktion. © Frank Molter/dpa

Als erste deutsche Tennisspielerin erreicht Andrea Petkovic am Rothenbaum das Achtelfinale. In Hamburg ist die 34-Jährige auch in anderer Rolle gefragt. Für zwei Nachwuchs-Hoffnungen kommt das frühe Aus.

Hamburg - Souverän ist Andrea Petkovic ihrer Rolle als deutsche Nummer eins bei den European Open in Hamburg gerecht geworden. Die 34 Jahre alte Vorjahresfinalistin meisterte ihre Auftaktaufgabe am Montag gegen die Kaltenkirchenerin Tamara Korpatsch (27) in der ersten Runde locker mit 6:3, 6:3. In 80 Minuten zog Petkovic als erste deutsche Tennisspielerin ins Achtelfinale ein und bekommt es nun mit der Japanerin Misaki Doi zu tun.

„Es gibt schon ein paar Sachen, die ich besser machen kann. Aber wenn alles super wäre, wären wir ja nicht hier“, sagte die an Nummer acht gesetzte Petkovic, die in Abwesenheit von Angelique Kerber beim WTA-Turnier die am höchsten platzierte deutsche Spielerin ist. „Es war solide von mir, aber ein paar Stellschrauben für die nächsten Tage gibt es noch.“

Bei ihrem ersten Auftritt nach dem Erstrunden-Aus in Wimbledon dominierte die Weltranglisten-67. die Partie vor 4800 Zuschauern auf dem Centre Court. Viermal nahm sie ihrer Gegnerin den Aufschlag ab.

Nach Wimbledon hatte sie kein weiteres Turnier gespielt und sich stattdessen auf ihre Aufgabe als Turnierbotschafterin konzentriert. „Ich wollte wirklich frisch mit Energie und Elan hier reinkommen“, sagte Petkovic. „Man kriegt schon alles hin, man muss nur früh um sechs aufstehen.“

Zuvor waren die Nachwuchs-Hoffnungen Eva Lys und Marko Topo ausgeschieden. Die 20 Jahre alte Lys musste sich der Argentinierin Maria Carle in der ersten Runde am Montag in 2:28 Stunden mit 5:7, 6:3, 2:6 geschlagen geben. Die Hamburgerin zeigte sich zu inkonstant, um erstmals am Rothenbaum das Achtelfinale zu erreichen.

„Das ist definitiv eine liegen gelassene Chance“, sagte Lys selbstkritisch. Trotzdem hatte sie „extrem viel Spaß“ beim ersten Auftritt vor Publikum bei ihrem Heimat-Turnier. „Ich liebe diese Anlage, ich bin hier fast jeden Tag. Zu sehen, wie viele Leute gekommen sind, hat mir echt viel Energie gegeben.“

Der 18 Jahre alte Qualifikant Topo unterlag zuvor in seiner Auftaktpartie dem Slowaken Alex Molcan mit 5:7, 3:6. Der Münchner trat in der Vergangenheit für Serbien an und spielt seit diesem Sommer wieder für Deutschland.

Insgesamt stehen bei den Sandplatz-Turnieren der ATP und WTA elf deutsche Profis im Hauptfeld. Erstmals seit 1978 treten wieder Herren und Damen parallel am Rothenbaum an. dpa