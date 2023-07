Petkovic über Zverev: „Fasziniert die jungen Leute“

Vor den Hamburg European Open

In Hamburg finden nächste Woche die European Open im Tennis statt. Auch Alexander Zverev startet am Rothenbaum. Ein Deutscher ist noch fraglich.

Hamburg - Für die ehemalige Tennisspielerin Andrea Petkovic ist die Teilnahme von Alexander Zverev bei den Hamburg European Open von großer Bedeutung. „Er fasziniert die jungen Leute“, sagte die Turnierbotschafterin am Mittwoch in der Hansestadt. „Deswegen ist er für jedes Turnier - glaube ich - sehr, sehr wichtig.“

Am Rothenbaum wird vom 22. bis 30. Juli ein Damen- und Herrenturnier ausgetragen. „Ein Combined-Event ist das beste Produkt im Tennis“, sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel.

Bei dem Sandplatzturnier sind neben dem gebürtigen Hamburger Zverev unter anderem der norwegische Weltranglisten-Vierte Casper Ruud und der Weltranglisten-Siebte Andrej Rubljow (Wildcard) angekündigt. Rubljow hatte 2020 in Hamburg im Finale den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 3:6, 7:5 geschlagen. Mit Lorenzo Musetti ist auch der Sieger des letztjährigen Turniers dabei.

Die Deutschen Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier sind ebenfalls am Start. Jan-Lennard Struff ist fraglich. Wegen einer Hüftverletzung musste Struff bereits seine Wimbledon-Teilnahme absagen. Per Wildcard kommen Maximilian Marterer und Rudolf Molleker dazu.

Das WTA-250-Turnier der Damen ist nominell schwächer besetzt. Die Weltranglisten-Elfte Daria Kasatkina führt die Setzliste an, gefolgt von Donna Vekic auf Rang 22. Mit Anna-Lena Friedsam, Tamara Korpatsch, der in Kiew geborenen und in Hamburg aufgewachsenen Eva Lys (Wildcard) sowie Jule Niemeier (Wildcard) starten vier Deutsche. Für beide Turniere können sich noch Spielerinnen und Spieler qualifizieren. Die Stadt Hamburg unterstützt das Event mit 700.000 Euro. dpa