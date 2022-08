Plädoyers gegen 57-Jährigen nach Messerangriff erwartet

Im Hamburger Prozess gegen einen 57-Jährigen, der seine Ehefrau und Tochter mit Messerstichen verletzt haben soll, werden am Donnerstag (09.15 Uhr) die Plädoyers erwartet. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Er soll am 5. April in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Bahrenfeld mehrfach mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen und sie so leicht verletzt haben.

Hamburg - Beim Versuch, ihrer Mutter zu helfen, erlitt auch die Tochter Schnittverletzungen an den Händen.

Bei Prozessauftakt hatte die Verteidigerin laut Gericht eine ausführliche Erklärung verlesen. Darin habe der Angeklagte unter anderem den Verlauf der Ehe sowie mehrere Schicksalsschläge nachgezeichnet. Ihm zufolge habe es sich ursprünglich um eine arrangierte Heirat gehandelt, jedoch habe er seine Frau mit der Zeit lieben gelernt. Als sie ihm am Tattag im Streit mehrfach gesagt habe, sie habe ihn nie geliebt, habe er die Kontrolle verloren. dpa