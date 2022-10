Hamburg zeigt die größte Playmobil-Sammlung Deutschlands

Von: Kevin Goonewardena

Teilen

Zur „archäologischen Zeitreise“ laden ab jetzt Teil der größten Playmobil-Sammlung Groß und Klein ein. Wo die Ausstellung zu sehen ist.

Hamburg – Dinosaurier, Steinzeitmenschen am Lagerfeuer und Römer an der Elbe: Die größte Playmobil-Sammlung ist erstmals vom 5. Oktober 2022 bis zum 2. April 2023 im Archäologischen Museum Hamburg in Harburg zu sehen. Der Hamburger Künstler Oliver Schaffer hat das Museum dafür in eine fantasievolle Spielzeug-Landschaft verwandelt, die einen detailreichen Blick in die Vergangenheit ermöglicht, teilte das Museum in Hamburg mit. Sogar die legendäre Hammaburg, Keimzelle und Namensgeberin der Stadt Hamburg, werde in einer eigenen Station der Ausstellung zu sehen sein, berichtet 24hamburg.de.

Lesen Sie auch: LEGO-Titanic: Fast 10.000 Teile für 630 Euro - der größte Bausatz aller Zeiten

Name: Playmobil Sitz: Zirndorf (Bayern) Art: Spielwaren Einführungsjahr: 1974

Playmobil Ausstellung Hamburg: Größte Sammlung Deutschlands

„Große und kleine Besucher können auf Zeitreise gehen – und natürlich darf auch gespielt werden“, teilte das Museum mit. Auf 300 Quadratmetern Fläche können die Besucher der Playmobil Ausstellung Hamburg in Kindheitsträumen schwelgen und der Fantasie freien Lauf lassen. Die wichtigsten Infos zu Deutschlands größter Sammlung (laut „Bild“ sogar die größte der Welt):

Ausstellung: „PLAYMOBIL – Archäologische Zeitreise“

Adresse: Archäologisches Museum Hamburg, Museumsplatz 2, 21073 Hamburg

Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, bis 17 Jahren frei (Der Eintritt gilt für das gesamte Museum)

Dauer: 05.10.2022 bis 02.04.2023

Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 10 Uhr bis 17 Uhr

Hat seit seiner Kindheit mehr als 300.000 Playmobil-Figuren und -Einzelteile zusammengetragen: Der Hamburger Künstler Oliver Schaffer (rechts). Dank seiner Playmobil-Welten können Besucher nun auf eine ganz besondere Zeitreise im Archäologischen Museum Hamburg gehen. © Marcus Brandt / dpa

Lesen Sie auch: Jim Knopf, Barbie und Pippi Langstrumpf: So rassistisch ist Spielzeug

Playmobil Ausstellung Hamburg: 50.000 Einzelteile und 5000 Figuren im Archäologischen Museum

Die Ausstellung wurde aus 5000 Playmobil-Figuren und mehr als 50.000 Einzelteilen erbaut. Insgesamt sind 14 Spielzeug-Dioramen aus der Sammlung von Oliver Schaffer zu sehen. Der Hamburger Künstler hat seit seiner Kindheit mehr als 300.000 Playmobil-Figuren und eine Million Einzelteile zusammengetragen. 2009 zeigte er einen Teil seiner Sammlung sogar im Pariser Musée des Arts décoratifs im Westflügel des weltberühmten Louvre. Und nicht nur Schauen ist erlaubt: Für Kinder wurde ein Spielbereich eingerichtet. (mit Material der dpa)