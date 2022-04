Playoff-Rennen: Hamburg Towers in Göttingen gefordert

Teilen

Ein Ball fliegt auf den Korb zu, an dem ein Logo der Basketball-Bundesliga klebt. © Axel Heimken/dpa/Symbolbild

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers kann am Sonntag einen großen Schritt Richtung Playoff-Teilnahme machen. Mit einem Sieg bei der punktgleichen BG Göttingen am Sonntag (18.00 Uhr) würden die auf dem siebten Rang stehenden Hanseaten ihre Platzierung festigen und die Verfolger auf Distanz halten. Weil bei Punktgleichstand der direkte Vergleich zählt, wären die Towers aufgrund des 83:

Hamburg - 46-Erfolgs im Hinrundenspiel selbst bei einer knappen Niederlage in Göttingen im Vorteil gegenüber den Gastgebern.

In der Liga sind den Hanseaten zuletzt drei Siege in Folge gelungen. In den abschließenden Eurocup-Spielen am Montag und Mittwoch mussten sie jedoch klare Niederlagen hinnehmen. „Unser Kader war nicht stark genug“, räumte Trainer Pedro Calles ein und verwies auf das Fehlen von Caleb Homesley und Justus Hollatz. Daher sei es wichtig, die positiven Dinge aus diesen Spielen mitzunehmen, ergänzte der Spanier.

Mit Blick auf das Hinspiel gegen die BG meinte Towers-Profi Max DiLeo: „Wenn man es schafft, den Gegner bei nur 46 Punkten zu halten, dann ist ein gutes Zeichen - es zeigt, wie stark wir zusammen als Team verteidigen.“ Eine gute Defense müsse daher auch am Sonntag das Ziel sein, betonte er. dpa