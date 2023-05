Playoffs: HTHC verliert trotz Hauke-Comeback gegen Polo

Hockey, Bundesliga, Viertelfinale: Tobias Hauke lief für den HTHC überraschend im Viertelfinale auf. © Georg Wendt/dpa/Archivbild

Die Hockey-Herren vom Hamburger Polo Club und Club an der Alster liegen im Kampf um die deutsche Feldmeisterschaft auf Endrunden-Kurs. Polo setzte sich am Samstag gegen den Lokalrivalen HTHC im ersten Spiel der Serie „best of three“ mit 2:1 (2:1) durch. Alster bezwang im zweiten Hamburger Duell den UHC mit 3:1 (2:1).

Hamburg - Beim HTHC hatte Tobias Hauke überraschend sein erneutes Comeback gegeben. Der zweimalige Olympiasieger, der nach der vergangenen Saison seinen Rücktritt vom Feldhockey bekannt gegeben und nur noch im Notfall einspringen wollte, hatte dieses bereits an einem Wochenende in der Hinrunde getan. Nun stand er nach nur zwei Trainingseinheiten wieder im Kader, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Polo-Stürmer Paul Smith war im ersten Durchgang während einer Zeitstrafe für HTHC-Spieler Nicholas Spooner der schließlich entscheidende Treffer zum 2:1 gelungen. In der zweiten Hälfte scheiterte Michael Körper mit einem Siebenmeter an Gäste-Torwart Niklas Garst. Pech hatte der Polo Club allerdings, weil Niklas Bosserhoff kurz vor dem Ende mit Verdacht auf Bruch des rechten Ringfingers vom Platz musste.

Bei den Damen feierte der Club an der Alster unterdessen einen ungefährdeten 6:2 (3:0)-Sieg beim HTHC. Für Franzisca Hauke, Schwester von Tobias Hauke, war es das letzte Heimspiel ihrer Karriere. Im Anschluss an den missglückten Abschied meinte die Olympia-Dritte von 2016 trotz ihres Treffers zum zwischenzeitlichen 2:5 sichtlich geknickt: „Das hatte ich mir anders vorgestellt.“ Die UHC-Damen gewannen mit 4:3 (0:0) nach Shootout gegen Titelverteidiger Düsseldorfer HC. dpa