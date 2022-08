Polarforscher Arved Fuchs will Expedition fortsetzen

Arved Fuchs, Polarforscher und Buchautor. © Axel Heimken/dpa

Der Polarforscher und Autor Arved Fuchs will nach einer Notoperation aufgrund einer Darmblutung nun seine Expedition „Ocean Change“ fortsetzen. Am Freitag werde Fuchs von Hamburg aus nach Island fliegen, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Der 69-Jährige habe sich in den vergangenen Wochen so gut erholt, dass es keine Bedenken gebe.

Hamburg - Fuchs hatte sich im Juli während seiner Expedition, bei der er und seine Crew dem Klimawandel auf die Spur gehen, in Akureyri einer Notoperation unterziehen müssen. Die aktuelle Etappe in Richtung der Insel Jan Mayen und Ost-Grönland hatte daher vorerst abgebrochen werden müssen.

„Da die Saison in der Arktis jahreszeitlich bereits zu weit vorangeschritten ist, lässt sich dieser Abschnitt in diesem Jahr auch nicht nachholen“, teilte der Sprecher weiter mit. „Das aktuell letzte Teilstück der Expedition knüpft aber genau an die ursprüngliche Planung an, indem es vom Norden Islands aus zunächst an dessen Ostküste geht, dann mit Ostkurs zu den Faröer Inseln, den Shetlands, weiter nach Norwegen und schließlich durchs Skagerrak zurück in die Ostsee.“ Ankunft im Heimathafen Flensburg sei voraussichtlich am 24. September. dpa