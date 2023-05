Polizei fasst zwei mutmaßliche Kokain-Dealer

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

60 Kilogramm Kokain sollen zwei mutmaßliche Drogendealer in einer Wohnung in Hamburg-Eidelstedt gelagert haben. Die beiden Männer wurden verhaftet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Einer der beiden, ein 54-Jähriger, soll das Rauschgift von dort aus an verschiedene Abnehmer verteilt haben. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Kokain bereits im vergangenen August dort gelagert.

Hamburg - Die Ermittler fanden bei Durchsuchungen am vergangenen Mittwoch in den Stadtteilen Eidelstedt und Altona-Altstadt sowie in einer Kleingartenparzelle in Osdorf auch ein Pistolenmagazin, mehrere Schuss scharfe Munition sowie eine Vielzahl an Kommunikationsmitteln. Zudem wurde Ausrüstung zum Betreiben einer Indoor-Cannabisplantage sichergestellt.

Die Tatverdächtigen wurden laut Polizei in die Untersuchungshaftanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an - auch in Bezug auf die Identität der Abnehmer. dpa