Polizei findet Drogen und 40.000 Euro

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

In Hamburg-Altona haben Polizisten bei einer Wohnungsdurchsuchung Marihuana, Kokain und über 40.000 Euro Bargeld gefunden. Laut Polizeiinformationen vom Freitag waren die Beamten ursprünglich wegen Nachbarschaftsstreitigkeiten in ein Mehrfamilienhaus gerufen worden. Vor Ort stellten die Beamten am Donnerstagabend fest, dass der Geruch von Marihuana aus der Wohnung eines 37-Jährigen kam.

Hamburg - Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten mehrere Beutel Marihuana, einige Gramm Kokain und über 40 000 Euro mutmaßliches Geld aus Drogendeals sicher. Die Ermittlungen gegen den 37-jährigen Tatverdächtigen dauern an. dpa