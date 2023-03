Polizei: Glück, dass Unterstützungs-Einheit in der Nähe war

Teilen

Mitarbeiter der Spurensicherung kommen aus dem Versammlungsgebäude der Zeugen Jehovas . © Christian Charisius/dpa

Die Hamburger Polizei spricht von einem „glücklichen Zufall“, dass die neue Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) am Donnerstagabend gerade im Stadtteil Alsterdorf in der Nähe des Tatorts war. „Wie sie wissen, ist der Tatort in unmittelbarer Nähe zu unserem Standort“, sagte Matthias Tresp, Leiter Schutzpolizei, am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Hamburg - „Durch ihre entsprechende Ausbildung die sie genossen haben - gerade für Amok- und Terrorlagen - haben sie sehr schnell die Lage antizipiert und erkannt, dass kein Abwarten mehr hinzunehmen ist, und haben sofort versucht, sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen.“

Die Tür sei verschlossen gewesen, berichtete Tresp. Die Kollegen hätten sich mittels Schusswaffe Zugang verschafft. Dabei hätten die Einsatzkräfte permanent Schüsse aus dem Gebäude gehört und den in den ersten Stück flüchtenden Täter wahrgenommen.

Die Kräfte hätten geschildert, dass sie Druck auf den Täter ausgeübt hätten: „Und das ist genau das, was wir in unseren Einsatzkonzeptionen wollen.“ So hätten 20 Personen unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden können. Auch die Menschen, die verletzt gerettet worden seien, „rechnen wir dem Einschreiten der Polizei zu“.

Bei der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) handelt es sich um ein von der Polizei Hamburg selbst entwickeltes Einsatzkräfteformat. Laut Senat soll die Einheit bei Einsatzlagen, die eine erhöhte Gefährdung für die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizeikommissariate erwarten lassen, Unterstützung leisten und die Zeitlücke bis zum Eintreffen von Spezialeinsatzkommandos (SEK) schließen. dpa