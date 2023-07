Mann rennt mit mehreren Messerstichen durchs Hamburger Bahnhofsviertel

Von: Sebastian Peters

Der schwer verletzte Mann musste vor Ort von einem Notarzt versorgt werden © Sebastian Peters

Eine Auseinandersetzung im Bahnhofsviertel löste einen Polizeieinsatz aus. Ein Mann erlitt Stiche in den Bauch, floh und brach zusammen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Hamburg – Eine schwere Auseinandersetzung in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofes löste am Dienstagabend (18. Juli) einen Großeinsatz der Hamburger Polizei aus. Die Auseinandersetzung fand offenbar an der Straße Klostertor statt und zog ein Bild der Gewalt nach sich.

Gewalteskalation in Hamburg: Mann mit Stichwunden nahe Hamburger Hauptbahnhof aufgefunden

Nach ersten Informationen erlitt eine Person mehrere Stichwunden im Bauch und schaffte es noch, vom Tatort an der Straße Klostertor bis zur Altmannbrücke zu fliehen, bevor sie blutend und benommen zusammenbrach. Die ersten Polizeikräfte vor Ort mussten dutzende Schaulustige zurückdrängen, bevor sie den schwer verletzten Mann versorgen konnten.

Bevor die Polizisten dem Mann helfen konnten, mussten die Einsatzkräfte mehrere Schaulustige wegdrängen © Sebastian Peters

Erst vor einigen Tagen stellte die Polizei ein neues KI-Videosystem vor. Das moderne Kamerasystem überwache in unmittelbarer Nähe zum jetzigen Einsatzort einen Hamburger Platz und alarmiert die Polizei automatisch, sobald die KI auffälliges Verhalten erkennt.

Rettungskräfte der Feuerwehr Hamburg wurden gegen 20:30 Uhr zum Einsatzort alarmiert. Begleitet durch einen Arzt, wurde der schwer verletzte Mann in ein naheliegendes Krankenhaus befördert. Der genaue Zustand des Mannes und weitere Hintergründe zum Tathergang sind noch unklar. Um was es bei Streit ging, ist noch unklar. Eine deutlich sichtbare Blutspur führe von der Altmannbrücke zum Klostertor. Weitere Ermittlungen dauern derzeit an.