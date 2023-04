Polizei in Hamburg kontrolliert bei „Blitzermarathon“

Autos fahren durch die Innenstadt. © Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Beim bundesweiten „Blitzermarathon“ hat die Polizei am Freitag auch Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer in Hamburg kontrolliert. Neben stationären „Blitzern“ waren auch mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanhänger im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Außerdem kontrollierten Polizeibeamte überall in der Stadt die Geschwindigkeit mit Handlasergeräten.

Hamburg - Die Kontrollen sollten noch bis 21.00 Uhr andauern. Über Ergebnisse der Aktion kann die Polizei nach einer Auswertung erst in den kommenden Tagen berichten. dpa