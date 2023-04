Terroranschlag verhindert: Mann in Hamburg festgenommen

Von: Elias Bartl

In Hamburg wurde am Morgen ein Islamist festgenommen. Ein Mann hatte geplant, mit einem Sprengstoffgürtel einen Terroranschlag zu verüben.

Hamburg – In den heutigen Morgenstunden hat die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt und dem Landeskriminalamt Hamburg eine Razzia durchgeführt und dabei einen Mann festgenommen. Der Syrer hatte geplant, mit einem Sprengstoffgürtel einen Terroranschlag zu verüben, heißt es. Die beiden Hauptverdächtigen sind Brüder im Alter von 28 und 24 Jahren. Sie sollen einen Anschlag mit einem selbst hergestellten Sprengstoffgürtel geplant haben, um zivile Ziele anzugreifen. Konkrete Hinweise auf ein Anschlagsziel gibt es bisher nicht.

Terroranschlag in Hamburg verhindert: 28-Jähriger festgenommen

Der ältere Bruder soll seit einigen Wochen über Onlineplattformen und anderen Anbietern Grundstoffe zur Herstellung von Sprengstoff erworben haben. Sein in Kempten lebender Bruder soll ihn in der Tatplanung bestärkt und somit Beihilfe geleistet haben. Die laufenden Ermittlungen haben bereits umfangreiche Beweismittel, darunter auch chemische Substanzen, sichergestellt. Insgesamt waren etwa 250 Polizeikräfte an der Razzia beteiligt, die vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sowie der Bundespolizei unterstützt wurde.

Spezialkräfte der Bundespolizei überwältigen Terrorverdächtigen in Hamburg

Die Festnahme erfolgte durch Spezialkräfte der Bundespolizei in Hamburg. Gegen den 28-jährigen Hauptbeschuldigten liegt bereits ein Haftbefehl wegen Terrorismusfinanzierung vor, da er Vermögenswerte gesammelt und entgegengenommen hat, um damit einen Mord zu begehen. Die Behörden haben schnell und entschlossen gehandelt, um eine mögliche Bedrohung für die Sicherheit der Bevölkerung abzuwenden. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um weitere Hintergründe und mögliche Mittäter zu ermitteln.