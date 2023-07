Polizeigewerkschaft fordert Entschädigung bei Angriffen

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Angesichts zunehmender Attacken auf Hamburger Polizeibeamte fordert die Polizeigewerkschaft von der Hansestadt eine Angriffsentschädigung nach hessischem Vorbild. „Jeder Angriff auf einen Beschäftigten der Polizei ist ein Angriff auf den Staat“, sagte der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Jungfer, laut einer Mitteilung vom Mittwoch.

Hamburg - „Ich fordere den Hamburger Senat auf, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei eine sogenannte Angriffsentschädigung zu zahlen, wenn sie Opfer eines tätlichen, rechtswidrigen Angriffs werden und daraufhin einen Dienst- beziehungsweise Arbeitsunfall erleiden.“

Jungfer verwies auf das Beispiel Hessens, wo seit 2021 eine Angriffsentschädigung gelebte Praxis für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sei. „Die dortige Landesregierung hat erkannt, dass sich Fürsorge und Wertschätzung auch in Euro bemessen. Das sollte auch der Maßstab für Hamburg sein.“ Die Angriffsentschädigung sollte laut Gewerkschaft „eine zusätzliche, einkommenssteuer- und pfändungsfreie Unfallfürsorgeleistung des Dienstherrn sein und mindestens in einer Höhe von 2000 Euro ausbezahlt werden“.

„Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte werden immer häufiger Opfer, in den Jahren 2019 bis 2022 wurde ein kontinuierlicher Anstieg verzeichnet“, heißt es in der Mitteilung. Im vergangenen Jahr gab es demnach in Hamburg 830 tätliche Angriffe gegen Polizei und Rettungskräfte, nach 770 im Jahr zuvor. dpa