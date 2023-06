Positive Bilanz zum Deutschlandticket: 709.000 verkauft

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat für den Monat Mai eine sehr positive Bilanz zum Verkauf des Deutschlandtickets gezogen. „Das HVV-Deutschlandticket ist eine riesengroße Erfolgsgeschichte. Wir freuen uns sehr über die vielen neuen Kundinnen und Kunden. Gleichzeitig ist es natürlich ein Kraftakt, 224.000 neue Abos innerhalb weniger Wochen auf den Weg zu bringen“, sagte HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt am Sonntag laut Mitteilung.

Hamburg - Bis Ende Mai sind demzufolge im HVV insgesamt 709.000 der bundesweit gültigen Tickets verkauft worden. Darunter seien 198.000 Kundinnen und Kunden, die bisher kein Abo hatten. Unter den verkauften Deutschlandtickets sind den Angaben zufolge zudem 253.000 Jobtickets, 68.000 Schülertickets, 61.000 Tickets von Menschen mit Sozialrabatt sowie die von 11.000 Studentinnen und Studenten, die ihre Semestertickets aufgewertet haben.

Alle Abos zusammengenommen waren damit den Angaben zufolge Ende Mai 911.000 Menschen mit einer HVV-Zeitkarte unterwegs. Damit seien im Mai so viele Menschen mit einer HVV-Zeitkarte unterwegs gewesen wie nie zuvor.

Und schon jetzt gehe der Trend weiter nach oben. In den vergangenen beiden Wochen sei die Zahl der an Neukundinnen und Neukunden verkauften Tickets nochmals deutlich auf mittlerweile 224.000 angestiegen. Damit nähere sich die Gesamtzahl der Abos im HVV der Millionenmarke.“

Zum Tarifgebiet des Verkehrsverbunds gehören Hamburg sowie fünf Landkreise in Schleswig-Holstein und drei in Niedersachsen. Das Deutschlandticket kann über die HVV-Switch-App und als Chipkarte online oder in den Servicestellen des Verkehrsverbundes bestellt werden. Das Abonnement kann immer nur bis zum 10. eines Monats gekündigt werden, sonst verlängert es sich um einen weiteren Monat. Wer später einsteigt, zahlt für den laufenden Monat nur anteilig. dpa